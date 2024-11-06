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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول صيني: مستعدون لتنسيق نتائج قمة بكين مع رؤية كينيا 2030

التعاون الصيني الأفريقي
التعاون الصيني الأفريقي
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أكد عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط، لي شي استعداد بلاده لتنسيق نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي بشكل وثيق مع رؤية كينيا 2030.
وقال لي شي خلال اجتماعه مع الرئيس الكيني وليام روتو - حسبما نقلت قناة (سي جي تي أن) الصينية - "إن الصين مستعدة لتنسيق نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي بشكل وثيق مع رؤية كينيا 2030، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد".
من جانبه، أعرب الرئيس الكيني وليام روتو عن دعم كينيا القوي لمبدأ "صين واحدة"، مؤكدا توقعات بلاده بأن تلعب الصين دورًا أكبر في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

رؤية كينيا 2030 قمة بكين التعاون الصيني الأفريقي