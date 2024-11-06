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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال وألمانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
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بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع المستشار الألماني أولاف شولتز سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والمناخ.
جاء ذلك فى إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصومالي إلى ألمانيا حيت تم بحث أيضا دعم الحكومة الصومالية في توليها العملية الأمنية من قوات حفظ السلام الإفريقية، وتعزيز الحكم الرشيد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأربعاء.
وأشار المستشار الألماني إلى أن الصوماليين الذين حصلوا على اللجوء في ألمانيا يلعبون دورا كبيرا في التنمية والتعايش العام.
بدوره، أشاد الرئيس الصومالي بدور ألمانيا في استقبال اللاجئين الصوماليين وإتاحة الفرص لهم، مشددًا على ضمان حصول اللاجئين الصوماليين على حقوقهم الدولية بموجب قوانين اللجوء وعدم إجبارهم على العودة القسرية.

الصومال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المستشار الألماني شولتز