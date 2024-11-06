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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الانتخابات الأمريكية 2024.. "فوكس نيوز": هاريس تفوز بولاية مينيسوتا

هاريس
هاريس
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أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المرشحة الديمقراطية "كمالا هاريس" فازت بولاية "مينيسوتا" متغلبة على منافسها الجمهوري "دونالد ترامب".
وأضافت القناة أن "تيم والز" المرشح لمنصب نائب الرئيس مع هاريس يشغل منصب حاكم ولاية “مينيسوتا”، مشيرة إلى أنه بذلك حصلت المرشحة الديمقراطية على 216 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 248 صوتا لصالح منافسها ترامب، ويتطلب الأمر الحصول على 270 صوتا انتخابيا في المجمع من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية.

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