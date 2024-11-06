الانتخابات الأمريكية 2024.. خبير: ترامب استطاع لمس وتر الناخب رغم الجدل حوله

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تكرر سيناريو 2016 عندما قاد ترامب الحزب الجمهوري نحو البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي ورفع شعارات أمريكا العظيمة والقوية وبناء أمريكا مجددا.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب ونجاحه وعودته غير المسبوقة لثاني رئيس أمريكي يعود بولايتين غير متتاليتين يرجع إلى أن ترامب يعبر عن ظاهرة الترامبية في الشارع الأمريكي وهي الخطاب الشعبوي وعكست حالة من الفشل وخيبة الأمل لدى الناخب الأمريكي أو قطاع كبير في المؤسسات التقليدية الأمريكية التي اتجهت إلى الإنفاق العسكري في الخارج مما جاء على حساب الاقتصاد والمواطن الأمريكي.

وتابع أن ترامب استطاع أن يلمس وتر الناخب الأمريكي رغم الجدل الذي أثاره سواء في ولايته الأولى أو الثانية فيما يتعلق بقاموسه السياسي الذي يثير الجدل من المصطلحات السياسية الجديدة على المشهد السياسي الأمريكي.