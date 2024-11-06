اليوم.. طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يشهد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد، اليوم الأربعاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 16 درجة.