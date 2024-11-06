أسعار العملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث لشاشات عرض البنك المركزي المصري , والذي يعرض حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري علي مدار تعاملات اليوم .

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي , فى البنك المركزي المصري نحو 49.07 جنيه للشراء و 49.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري, خلال تعاملات اليوم الأربعاء , نحو 53.49 جنيه للشراء و 53.64 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف الجنيه الاسترليني, فى البنك المركزي المصري نحو 63.76 جنيه للشراء و 63.95 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.93 جنيه للشراء و 57.13 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.25 جنيه للشراء و 32.34 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف اليوان الصينى , فى البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 6.90 جنيه للشراء و 6.92 جنيه للبيع.

عن أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الأربعاء , في البنك المركزي المصري , و أكثرها اقبالا في سوق الصرف المصري ( الريال السعودي , و الدينار الكويتي , و الدرهم الاماراتي )

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.10 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.17 جنيه للشراء و 160.67 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي , مقابل الجنيه المصري , بداية اليوم اربعاء , في البنك المركزي المصري نحو 13.36 جنيه للشراء و 13.39 جنيه للبيع.

