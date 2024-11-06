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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أسعار العملات الاجنبية
أسعار العملات الاجنبية اليوم
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سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث لشاشات عرض البنك المركزي المصري , والذي يعرض حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري علي مدار تعاملات اليوم .

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي , فى البنك المركزي المصري نحو 49.07 جنيه للشراء و 49.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري, خلال تعاملات اليوم الأربعاء ,  نحو 53.49 جنيه للشراء و 53.64 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف  الجنيه الاسترليني,  فى البنك المركزي المصري نحو 63.76 جنيه للشراء و 63.95 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.93 جنيه للشراء و 57.13 جنيه للبيع.

بلغ  سعر صرف الـ 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.25 جنيه للشراء و 32.34 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف اليوان الصينى , فى البنك المركزي المصري  بداية اليوم نحو 6.90 جنيه للشراء و 6.92 جنيه للبيع.

عن أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الأربعاء , في البنك المركزي المصري , و أكثرها اقبالا في سوق الصرف المصري ( الريال السعودي , و الدينار الكويتي , و الدرهم الاماراتي ) 
سجل سعر صرف  الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.10 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.17 جنيه للشراء و 160.67 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي  , مقابل الجنيه المصري , بداية اليوم اربعاء , في البنك المركزي المصري نحو 13.36 جنيه للشراء و 13.39 جنيه للبيع.
 

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