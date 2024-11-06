الانتخابات الأمريكية 2024.. خبير: بنسلفانيا عاقبت الإدارة الديمقراطية وذهبت إلى ترامب

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن هناك صدمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع وجود توقعات مسبقة بتقدم كامالا هاريس في عدد من الولايات ولكنها ذهبت إلى دونالد ترامب، موضحا أن بنسلفانيا عاقبت الإدارة الأمريكية الديمقراطية وذهبت إلى ترامب وهي تعد الفيصل في هذه الانتخابات.

وأضاف خبير السياسات الدولية في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن بنسلفانيا وميتشيجان وويسكانسن قد تحسم هذه الانتخابات ولكن الأمل مازال لدى الديمقراطيين، حيث يوجد ما يقرب من 100 ألف صوت لم يعدوا حتى الآن، مشيرا إلى أن بنسلفانيا هي الولاية الأكثر ترجيحا ضمن 7 ولايات أن تحسم لصالح دونالد ترامب وتجعله يقترب من البيت الأبيض، خاصة أن التجمع اللاتيني منح أصواته لترامب بشكل غيرمسبوق.

كما تابع أشرف سنجر، أن العرب الأمريكيين كان تصويتهم سيفرق كثيرا في هذه الانتخابات ولكنهم لم يصوتوا لأي من ترامب أو هاريس، مما يجعل رسالة العرب واضحة في ولاية ميتشجان أنهم غير راضين بأي من الطرفين واختاروا طرف ثالث.