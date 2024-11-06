بيت السناري ينظم ندوة عن حماية المرأة واستقرار المجتمع الأحد المقبل

تقيم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، ندوة بعنوان "حماية المرأة.. استقرار المجتمع"، وذلك فى السادسة من مساء الأحد المقبل، ١٠ نوفمبر الجاري، ببيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور مسعد عويس رئيس لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ومقررها المساعد جناب القس أرميا مكرم، ومها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، والدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية.

يتحدث فى الندوة الدكتور سعيد عامر مقرر لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية، والدكتورة أم كلثوم شلش مقر مناوب المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، والدكتور طارق منصور الكاتب والمؤرخ والأستاذ بجامعة عين شمس ومقرر مساعد لجنة الإعلام بيت العائلة المصرية، والناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد المنسق التنفيذي للجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.

ويدير الندوة كل من الدكتورة جيهان رجب عضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المطرية وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، والدكتورة أميرة جمال الدين رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة قناة السويس وعضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية.