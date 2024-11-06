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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

على متنها 3100 سائح.. "عايدة بلو" تصل إلى ميناء بورسعيد| صور

السفينة السياحية
السفينة السياحية عايدة
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد للسفينة السياحية AIDABLU - عايدة بلو - التي ترفع علم ايطاليا وعلى متنها 2100 راكب و1000 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات ،ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

"عايدة" تصل ميناء بورسعيد وعلى متنها 3100 سائح

ويبلغ طول السفينة السياحية 252 مترًا وعرضها 38 متراً وغاطس 7.3 مترًا، وهي مكونة من 15 طابقا لتستوعب 2500 راكب فأكثر.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، أن هذه السفينة السياحية العالمية تعد الثالثة التي وصلت الميناء على مدار شهر من العام الجارى،  ليستقبل الميناء أكثر من 6000 سائح، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة، ومعربا عن سعادته بعودة استقبال السفن السياحية والتى تعد أحد مصادر الدخل القومى.

كان فى استقبال السفينة الربان حسين الشاذلي، رئيس الإدارة المركزية بميناء غرب بورسعيد، الذي أكد أن زيارة مثل هذه السفن إلى الموانئ المصرية يؤكد الثقة فى موانئ المنطقة، وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات، ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية. 

يشار إلى أن السفينة "عايدة" ستغادر الميناء في نفس اليوم عقب نزول الركاب وأفراد الطاقم وتوجههم القاهرة لزيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة، ورحلات داخلية بالمحافظة، لاستكمال باقي رحلتهم السياحية إلى ميناء الإسكندرية.

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