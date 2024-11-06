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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة مخزن شركة في التجمع الأول

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس المتهمين بسرقة تكييفات وكاميرات من داخل مخزن شركة يعملان بها بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط فردى أمن بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول “لأحدهما معلومات جنائية” لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف) من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) تم ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن التجمع الأول القاهرة الجديدة جدد قاضي المعارضات جنح القاهرة الجديدة