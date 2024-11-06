الانتخابات الأمريكية 2024.. أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

أفادت شبكة "سي. إن. إن"، بأن تجمعًا لمؤيدي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في ساحة جامعة هوارد بواشنطن شهد لحظات من الصمت والإحباط، حيث غادر عشرات الحضور المكان وقد بدت عليهم مشاعر عدم التصديق.

ووصف الخبير السياسي جيف زيليني، الذي كان حاضرًا في الحدث، الحالة العامة بأنها صدمة، إذ كانت الحشود تتوقع نتائج إيجابية لصالح هاريس، لكنها غادرت في حالة من الصمت والإحباط بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدم ترامب في عدد من الولايات الحاسمة.

وتتجه الانتخابات الرئاسية الأميركية نحو الحسم لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث تفيد أرقام فوكس نيوز بحصوله حتى الآن على 216 صوتًا في المجمع الانتخابي.

ويحتاج ترامب إلى 54 صوتًا إضافيًا للوصول إلى الرقم 270 الضروري للفوز بالسباق الرئاسي. وتشير الأرقام إلى تقدمه في عدة ولايات رئيسية يمكن أن تؤمن له هذه الأصوات الحاسمة.

وتشير بيانات فوكس نيوز إلى أن ترامب يتقدم بفارق مريح في عدد من الولايات المتأرجحة ذات الثقل الانتخابي.

ففي نورث كارولاينا وجورجيا، اللتين تملكان 16 صوتًا في المجمع الانتخابي لكل منهما، يتصدر ترامب النتائج الأولية، مما يعزز حظوظه في حصد 32 صوتًا إضافيًا إذا حافظ على تقدمه.

كما ضمن ترامب أصوات مينيسوتا (10 أصوات)، وويسكونسن (10 أصوات)، وميشيجان (15 صوتًا)، وهي ولايات رئيسية في السباق نحو البيت الأبيض.

في حال حصد ترامب هذه الأصوات، فإنه سيحصل على 54 صوتًا إضافيًا، وهو العدد المطلوب لتأمين الأغلبية في المجمع الانتخابي والفوز بالانتخابات.