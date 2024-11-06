الانتخابات الأمريكية 2024.. توقعات المراهنين والإعلام بفوز ترامب تبلغ 80 %

بلغ احتمال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 79.8%، حسب بيانات وكالة المراهنات «Polymarket»، الصادرة عند من الساعة 2:35 ليلا بتوقيت جرينتش.

في المقابل، تقدر فرص منافسة ترامب في السباق الرئاسي مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس بـ20.2%. ويبلغ حجم الرهانات على فوز الرئيس السابق للبيت الأبيض نحو 1.394 مليار دولار، مقابل 888 مليون دولار على فوز هاريس.

أما صحيفة "نيويورك تايمز" فقدرت احتمال فوز ترامب بـ88%، وذلك استنادا إلى بيانات استطلاعات الرأي والأصوات المبلغ عنها حتى الآن (عند الساعة 3:40 بتوقيت جرينتش) وما يتوقع من فرز الأصوات المتبقية.

وحسب إحصائية الصحيفة، فإن ترامب يحصل حاليا على 210 أصوات من أعضاء المجمع الانتخابي مقابل 112 لدى هاريس، علما أن العدد المطلوب للفوز هو 270 صوتا.