الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب يتقدم على هاريس بـ177 صوتا انتخابيا مقابل 99

الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 04:37 ص

بدأت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 في الظهور، حيث يتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في سباق محتدم نحو البيت الأبيض.

وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأوهايو وتكساس.

في المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات فيرمونت وماريلند وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك.

وذلك يعني، أن لدى ترامب حاليا 178 صوتا انتخابيا، مقابل 99 لهاريس.

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.

وانتهى التصويت الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش) في بعض مراكز الاقتراع بولايتي إنديانا وكنتاكي.

وعلى مدى أشهر، ركزت حملتا المرشحين على سبع ولايات متأرجحة ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات وهي: أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن.