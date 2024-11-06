الانتخابات الأمريكية 2024.. إغلاق صناديق الاقتراع في ولايات أريزونا وميشيجان وويسكونسن المتأرجحة

الأربعاء 06/نوفمبر/2024 - 04:24 ص

أُغلقت مراكز الاقتراع في في ولايات أريزونا وميشيجان وويسكونسن المتأرجحة بعد التصويت للمرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية حول الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وانطلقت انتخابات الرئاسة الأمريكية، الثلاثاء 5 نوفمبر، بين كل من كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، لاختيار الرئيس 47 للولايات المتحدة.

وأدلى أكثر من 78 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية قبل انطلاقها، وفقًا لتقارير مختبر العمليات الانتخابية بجامعة فلوريدا.

وتغلق صناديق الاقتراع في نحو نصف الولايات، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، الثانية صباحًا، ثم يمكن أن يأتي طوفان كامل من الأرقام، إذ إن تلك الولايات التي سيتم إغلاق مراكز الاقتراع فيها بحلول ذلك الوقت يبلغ عدد أصواتها في المجمع الانتخابي 268، بينما يحتاج الفائز إلى 270 صوتًا للفوز بالانتخابات.

كما ستغلق صناديق الاقتراع عند الرابعة صباحًا، في ولاية أيوا، التي لم تكن في الواقع ولاية متأرجحة، بل كانت في أيدي الجمهوريين بقوة، وتوقع استطلاع للرأي قبل أيام قليلة من الانتخابات فوز الديمقراطية هاريس بشكل مفاجئ.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الخامسة صباحًا في واشنطن وأيداهو وغيرهما، وآخر مراكز الاقتراع تُغلق الـ7 صباحًا في هاواي وألاسكا.

وفي 48 ولاية يحصل الفائز على جميع الأصوات الانتخابية، بقاعدة "الفائز يحصد الكل"، باستثناء نبراسكا وماين اللتين تعتمدان النسبية في توزيع أصوات كبار ناخبيهما، ويتم توزيع صوتين انتخابيين على الفائز بالتصويت الشعبي، ومنح كل صوت انتخابي متبق للفائز بالتصويت الشعبي في كل من الدوائر الانتخابية للولاية.

ويتطلب للفائز بمنصب الرئيس الأمريكي الفوز بـ270 صوتًا من أصل 538 في المجمع الانتخابي.