الانتخابات الأمريكية 2024.. السفارة الروسية بواشنطن ترفض الاتهامات الأمريكية لروسيا بالتدخل في الانتخابات

رفضت السفارة الروسية في واشنطن الاتهامات الأمريكية لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت السفارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن "كل التلميحات حول المكائد الروسية تعتبر افتراءات خبيثة تم افتعالها من أجل الاستخدام في الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

وتابعت: "نعتبر هذه الإدعاءات اتهامات باطلة جديدة، إذ أن السفارة لم تتلق أي مواد تثبت ذلك في الاتصالات الرسمية مع المسؤولين في الولايات المتحدة، أو أي استفسارات بهذا الشأن الذي تروج له الصحافة".

وأشارت السفارة إلى أن الاستخبارات الأمريكية اتهمت روسيا بنشر مقاطع فيديو مفبركة حول الانتهاكات المزعومة أثناء العملية الانتخابية في الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة انتخابات الرئاسة، حيث تتنافس على المنصب نائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس السابق، مرشح الجمهوريين دونالد ترامب.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في بعض الولايات، وبدأ فرز الأصوات في الانتخابات.