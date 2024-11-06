الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب لأنصاره: نحرز تقدما جيدا في الانتخابات

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إنه يحرز تقدما جيدا في النتائج التي بدأت تظهر بشكل تدريجي في عدد من الولايات.

وتوجه ترامب إلى أنصاره من الجمهوريين عبر مقطع فيديو نشر على منصة "إكس"، قائلا: "نحن نحرز تقدما جيدا وإذا كنتم في طوابير الانتظار، ابقو فيها حتى تدلون بأصواتكم لا تسمحو لأي أحد بإبعادكم".

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.

وأدلى ترامب بصوته قرب منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقال للصحفيين "إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي".

وكان ترامب، قد قال في تجمع الإثنين، إنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية، وأطلق وعودا بتغييرات محتملة.

وصرّح ترامب: "سوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا".