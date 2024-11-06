الانتخابات الأمريكية 2024.. استطلاع: 70% من الأمريكيين قلقون من خطر العنف بعد الانتخابات

أظهرت نتائج استطلاع رأي، جرى في الولايات المتحدة في يوم الانتخابات الرئاسية، أن أكثر من 70% من الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء خطر أعمال العنف المحتملة بعد الانتخابات.

وأشارت قناة "سي إن إن"، التي أجرت استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع (exit polls)، أمس الثلاثاء، إلى أن 71% من الناخبين عبروا عن قلقهم بهذا الشأن، فيما قال 27% إنهم غير قلقون البتة.

وكانت التقارير الإعلامية قد تناقلت التوقعات بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب قد يرفض الاعتراف بهزيمته في حال خسر الانتخابات بفارق صغير، وأنه قد يحرض أنصاره على الاحتجاجات.

وأشارت التقارير في هذا الصدد إلى أحداث 6 يناير 2021، حيث اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في اليوم الذي كان من المقرر فيه إقرار نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020، والتي لم يعترف ترامب بهزيمته فيها.

وتشهد الولايات المتحدة انتخابات الرئاسة، حيث تتنافس على المنصب نائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس السابق، مرشح الجمهوريين دونالد ترامب.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في بعض الولايات، وبدأ فرز الأصوات في الانتخابات.