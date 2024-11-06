تعرف على رياضتك المفضلة من برجك

يحرص كل منا على ممارسه الرياضة، ويصبح هذا الشعور عامًا إذا اتفقنا عليه جميعا، لكن كل منا يختلف عن الآخر في طبيعة الرياضة التي يفضلها؛ إذ يرى أنها مناسبه له، وهذا الاختلاف ينطبق أيضا على الأبراج، حيث أنه كما لكل شخص رياضته التي تناسبه ويفضلها، كذلك الأبراج فكل برج له رياضته التي تتناسب معه ويمارسها مفضلا إياها .

وخلال السطور الآتية تعرف معنا على رياضتك المفضلة من خلال برجك، وذلك كما أقرها علماء الفلك.

برج الحمل

يوصف بكونه برج ناري وعلى ذلك فقد يميل إلى التجدد، والتغير إذ يتجلى في ميله لثقته بنفسه التي قد تنتج عن ميله للحماسه والطاقة الإيجابية، وعلى ذلك فإنه يجد ملاذ في ممارسه رياضه الهوكي.

برج الثور

يوصف بإنه يميل إلى التحدي والمثابرة، إذ يجد التحدي في ميله للتفائل الذي يكسبه طاقه إيجابية تجعله قادر على التحدي، وعلى ذلك فقد يناسبه رياضة المشي، أو الركض.

الجوزاء

معروف عنه ميله للحركة، إذ يجد فيها طاقة إيجابية، كما أنه يوصف بالذكاء، ولأنه ذكي فقد يحرص على الاستفادة بوقته، ولذلك فقد تناسبه رياضه التنس.

السرطان

يميل للهدوء وطيله التفكير وفي ذلك يفضل الاعتزال؛ إذ يجد فيه طاقاته الإيجابية التي تكسبه القدرة على مواجهة المواقف الحياتية الصعبة التي تحتاج منه التفكير الطويل، وعلى ذلك فقد تناسبه رياضة الجولف.

الأسد

يميل إلى تحقيق الثقة بالنفس ويجد ملاذ ه في ذلك عن طريق السيطره، والقيادة، وعلى ذلك فقد تناسبه رياضة “رمي الرمح ”

العذراء

يميل للمثاليه وعلى ذلك يحقق السيطره في حياته من خلال تحكمه في قرارته، وهذا التحكم يحققه من خلال أنه يقيم التوزان بين حياته المهنيه والاجتماعية، وعلى ذلك فقد يناسبه “ألوان الفنون العسكريه ”.

الميزان

يوصف بحبه للحياة والحرية، وعلى ذلك فقد يميل لأن يحقق الدبلوماسية مع الآخرين في تعامله فضلا عن أنه يحرص على التأقلم على كل الحالات، وعلى ذلك فقد يناسبه رياضه “ركوب الخيل” .

العقرب

شخصية عنيدة وقوية، ويتمتع بإرداة صلبة، وعلى ذلك يتمتع بالذكاء والحيوية، وعلى ذلك يحرص كل الحرص على اكتساب طاقه إيجابية، ولكي يكتسب الطاقة الإيجابية بما فيها من تحقيق للإرداة الصلبة، فعلى ذلك يتناسب معه “رياضه كره القدم ”.

القوس

يوصف بحبه الشديد للمغامرة، واختيار الأمور الخطيرة، إذ يجد في ذلك محاولة للبحث عن كل ما هو جديد رافض الروتين، وعلى ذلك قد يتناسبه رياضه “القفز بالمظلات ”.

الجدي

يميل للتنظيم وتحمل المسؤلية، وذلك لأنه شخصية جدية ملتزمة على ذلك نجده يقدر قيمة الحياة، وقيمة كل شيء ومن ثم قيمه الوقت، إذ لا يبحث عن الربح، والخسارة، إذ يعتبر الرياضة نوع من المنافسات، وتحمل في جوانبها الربح والخسارة، ولأنه لا يقدر ذلك، ويبحث عن الالتزام والتنظيم فعلى ذلك نجد من يناسبه هو “رباصه التزلج”

