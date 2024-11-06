السلايف السبب.. قرار ضد مزارع قتل شقيقه وأصاب ابنه بالبدرشين

جدد قاضي المعارضات حبس مزارع 15 يومـًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامه بقتل شقيقه بطلق ناري وكذلك أصاب نجل شقيقه المجني عليه، بسبب مشاحنات بين زوجتي المتهم والمجني عليه بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه؛ لاستكمال إجراءات الدفن، كما استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

واصطحب فريقا من النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية بتلقي الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها دوي إطلاق نار داخل منزل ووجود قتيل ومصاب بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب مشاحنات بين زوجتيهما قام خلالها الأخ الأكبر بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه ونجل شقيقه مما تسبب في مصرع الأخ الأصغر وإصابة نجله، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.