الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب يفوز بإنديانا وكنتاكي وهاريس تكسب فيرمونت

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايتي إنديانا وكنتاكي (19 صوتا في المجمع الانتخابي)، بينما فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بولاية فيرمونت (3 أصوات في المجمع الانتخابي).

ويتقدم دونالد ترامب في ولاية إنديانا بنسبة 61.2% من الأصوات مقابل 37.4%، بعد فرز 15% من بطاقات الإقتراع.

وفي ولاية كنتاكي، حقق ترامب 71.2% من الأصوات مقابل 27.7% لهاريس بعد فرز 8% من البطاقات.

وفي ولاية فيرمونت، تتقدم هاريس بنسبة 59.1% مقابل 36.8% بعد فرز 1% من بطاقات الإقتراع.

وفي ولاية فلوريدا تظهر النتائج تقدم المرشح الجمهوري بنسبة 52.1% مقابل 47.1 لمنافسته الديمقراطية بعد فرز 42% من الأصوات.

وفي ولاية جورجيا (متأرجحة) تتقدم هاريس حتى اللحظة بنسبة 51.1% مقابل 48.5% لترامب بعد فرز 3% من الأصوات.

وفي ولاية فرجينيا، يتقدم ترامب بنسبة 58.7% مقابل 40.6% لهاريس بعد فرز 1% من الأصوات.