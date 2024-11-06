أسعار الدولار اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا طفيفًا في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية بداية تداولات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وذلك وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض البنك المركزي المصري.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.08 جنيه للشراء و49.21 جنيه للبيع .

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر بداية اليوم الأربعاء نحو 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.

فيما يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك سايب نحو 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.

ووصل سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.11 جنيه للشراء، وللبيع 49.01 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك الاستثمار العربي 49.15 جنيه للشراء، وللبيع 49.05 جنيه.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم في بنك القاهرة 49.18 جنيه للشراء، وللبيع 49.08 جنيه.

سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس حوالي 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.

وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلى الكويتى، نحو 49.144 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.

بينما سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلى اليونانى بداية اليوم 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبى 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.11 جنيه.

ويبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بداية اليوم نحو 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى القطرى QNB 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.

وجاء سعر صرف الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 49.19 جنيه للشراء، وللبيع 49.09 جنيه.

وسجل الدولار في بنك البركة مصر حوالي 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.

ويبلغ سعر صرف الدولار في البنك المصرى الخليجى 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري , في المصرف المتحد 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني “NBK” بداية اليوم نحو 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي نحو 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.