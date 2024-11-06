ads
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا طفيفًا في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية بداية تداولات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وذلك وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض البنك المركزي المصري.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 49.08 جنيه للشراء و49.21 جنيه للبيع . 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.
ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر بداية اليوم الأربعاء نحو 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.
فيما يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  في بنك سايب نحو 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.
ووصل سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.11 جنيه للشراء، وللبيع 49.01 جنيه.
وسجل سعر صرف الدولار في بنك الاستثمار العربي 49.15 جنيه للشراء، وللبيع 49.05 جنيه.
وبلغ سعر صرف الدولار اليوم في بنك القاهرة 49.18 جنيه للشراء، وللبيع 49.08 جنيه.
سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس حوالي 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.
وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلى الكويتى، نحو 49.144 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.
بينما سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلى اليونانى بداية اليوم 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.
وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبى 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.11 جنيه.
ويبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي  بداية اليوم نحو 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.
وسجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.
ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى القطرى QNB 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.
وجاء سعر صرف الدولار اليوم في بنك كريدي  أجريكول نحو 49.19 جنيه للشراء، وللبيع 49.09 جنيه.
وسجل الدولار في بنك البركة مصر حوالي 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.
ويبلغ سعر صرف الدولار في البنك المصرى الخليجى 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري , في المصرف المتحد 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.
وسجل سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني  “NBK” بداية اليوم نحو 49.2 جنيه للشراء، وللبيع 49.1 جنيه.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي نحو 49.17 جنيه للشراء، وللبيع 49.07 جنيه.

 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار الامريكي سعر الدولار الامريكي اليوم الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري