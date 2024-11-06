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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

علق نفسه في شجرة.. التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة عامل داخل حديقة بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر تفاصيل إنهاء عامل لحياته بأكتوبر، وبينت أن المتهم أنهى حياته شنقًا بشجرة داخل حديقة لمروره بأزمة نفسية، واستدعت النيابة أهلية المتوفى لسماع أقوالهم ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاة نجلهم وأفادوا بأنه كان يعاني من أزمة نفسية حادة في الفترة الأخيرة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، عقب توقيع الصفة التشريحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جثة شاب معلقة بشجرة داخل حديقة بأكتوبر 

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق بشجرة داخل إحدي الحدائق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "محمد" 30 سنة، مشنوق بشجرة وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته شنقًا لمروه بأزمة نفسية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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