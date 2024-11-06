التحقيق مع عاطل سرق باب ألومتيال وأسياخ حديدية من مركز شباب كفر طهرمس

باشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع عاطل متهم بسرقة مركز شباب كفر طهرمس بالجيزة، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم سرق باب ألوميتال وأسياخ حديدية من داخل مركز الشباب، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للوقوف على نشاط المتهم، وعليه أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة مركز شباب كفر طهرمس

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسرقة باب ألوميتال وأسياخ حديدية من داخل مركز شباب بولاق الدكرور بكفر طهرمس بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفى ك" 40 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.