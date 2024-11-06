أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، مقارنةً بأسعار الأمس الثلاثاء وذلك بالتزامن مع الارتفاعات الملحوظة في بورصات الذهب العالمية مترقبا نتيجة الانتخابات الأمريكية، حيث أثر هذا التقلب في قيمة الأونصة بالدولار على الأسواق المحلية أيضًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر إقبالا وانتشارا في سوق الذهب المصرية” نحو 3850 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى فئة والأغلى قيمة بين الأعيرة المتداولة في مصر” ليصل إلى 4400 جنيه للبيع و4408 جنيهات للشراء للجرام الواحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية بداية تداولات اليوم الأربعاء نحو 3300 جنيه للبيع و3280 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 14 2590 جنيهًا للشراء و2610 جنيهات للبيع، ويعد عيار 14 الأقل انتشارًا في السوق المصرية، وغالبًا ما يكون الطلب عليه محدودًا بالمقارنة مع الأعيرة الأخرى.

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” حوالي 30080 جنيهًا للبيع مقابل نحو 30160 جنيهًا للشراء، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار الآمنة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية.

فيما واصلت أسعار السبائك الذهبية ارتفاعها، حيث بلغ سعر السبيكة بوزن 50 جرامًا نحو 216، 540 جنيهًا، بينما سجلت السبيكة بوزن 100 جرام حوالي 432، 950 جنيهًا، وتعتبر السبائك الذهبية خيارًا مثاليًا للمدخرين، خصوصًا لمن يفضلون الاستثمار طويل الأمد دون تكبد مصاريف المصنعية العالية.

وعن سعر الذهب بالمصنعية والدمغة، نجد أنها تختلف من محل لآخر، ومن منطقة لأخرى، كما أنها تختلف تكلفتها بناءً على جودة التصميم ونوع القطعة، وتتراوح المصنعية في السوق المصرية بين 5% و12% من سعر الجرام .

بالنسبة لسعر الذهب عالميًا شهدت أسعار الذهب في السوق العالمية استقرارًا نسبيًا اليوم، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 2745 دولارًا للبيع و2744 دولارًا للشراء، وقد تأثرت هذه الأسعار بعدة عوامل، من بينها استمرار التضخم والمخاوف الاقتصادية العالمية، مما جعل الذهب يكتسب المزيد من الجاذبية كأصل آمن يحافظ على القيمة.

وتعود الزيادة الملحوظة في أسعار الذهب اليوم إلى عدة عوامل، أهمها التوترات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار في أسعار العملات، يتوجه المستثمرون إلى الذهب لحماية أموالهم، مما يرفع الطلب وبالتالي الأسعار، كما أن تذبذب أسعار الذهب عالميًا بالدولار ينعكس بشكل مباشر على السوق المصرية.