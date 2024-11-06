ضبط 172 ألفًا و950 عبوة سجائر مجهولة المصدر في مخزن بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، التحفظ على كميات كبيرة من السجائر بلغت 172 ألفًا و950 عبوة بدون مستندات، داخل أحد المخازن بالحوامدية جنوب المحافظة، وطلبت سرعة التحريات عن نشاط المخزن محل الواقعة.

كما فتحت تحقيقات مع مالك المخزن وعامل، ووجهت إليهم اتهامات بإدارة وتشغيل مخزن غير مرخص، وحجب السجائر عن السوق لرفع أسعارها والتحكم فيها.

أمن الجيزة يداهم مخزن سجائر بداخله 173 ألف عبوة بدون مستندات في الجيزة

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مخزن سجائر بدون ترخيص وعثر بداخله على كميات كبيرة من عبوات السجائر بدون مستندات بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام مالك مخزن سجائر غير مرخص وعامل بحجب السجائر عن السوق لرفع أسعارها والتحكم فيها بدائرة القسم.

وبالتنسيق مع شرطة التموين والتجارة الداخلية قامت قوة أمنية بمداهمة المخزن وضبط المتهمين وعثر بداخل المخزن علي كميات كبيرة من السجائر بلغت 172 ألفًا و950 عبوة بدون مستندات.

جري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.