أجهزة ومعدات كهربائية.. معاينة النيابة تكشف تفاصيل سرقة حضانة بأبو النمرس

كشفت معاينة النيابة العامة بجنوب الجيزة في واقعة سرقة حضانة لرعاية الفئات الخاصة والكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، عن سرقة أجهزة ومعدات كهربائية من الحضانة، على يد عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، بعدما تسلقا إليها. واعترف المتهمان بواقعة السرقة.

سرقة حضانة بأبو النمرس

وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهمان للوقوف على نشاطهما، لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية، واعترفا بسرقة بعض الأجهزة والمعدات الكهربائية، من داخل حضانة لرعاية الفئات الخاصة والكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، واعترفا لارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

سرقة أعمدة الإنارة بالطريق الإقليمي

وفي واقعة أخرى.. باشرت نيابة جنوب الجيزة، تحقيقاتها مع 3 أشخاص متهمين بسرقة أعمدة الإنارة أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أعمدة الإنارة أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وتبين أنهم (سائق- وعاطلين) جرى اقتيادهم إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.