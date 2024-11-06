بسبب دراجة هوائية.. استمرار حبس شقيقين شرعا في قتل تاجر خردة بأكتوبر

أمر قاضي المعارضات بالجيزة باستمرار حبس شقيقين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، وذلك على خلفية الإتهامات الموجهة إليهم بالشروع في قتل تاجر خردة بأكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة نشبت بين الطرفين؛ بسبب خلافات على ثمن دراجة هوائية.

الشروع في قتل تاجر خردة بأكتوبر

بداية الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، يفيد ورود إشارة من المستشفى باستقبال تاجر خردة يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وحالته العامة حرجة وادعاء تعدي آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب طرف أول، وشقيقين طرف ثان، بسبب خلافات على ثمن دراجة هوائية، قاما خلالها الطرف الثاني بالتعدي على الأول محدثين إصابته.

تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.