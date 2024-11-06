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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم سلفيت والزاوية.. وتنفذ عمليات اعتداء ودهم واسعة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت من مدخلها الشمالي، فجر اليوم الأربعاء، وسط إطلاق لقنابل الصوت التي بثت الذعر في صفوف المواطنين.

ورافق الاقتحام انتشار واسع لقوات مشاة الاحتلال في عدة أحياء رئيسية من المدينة، بما في ذلك شارعي الداخلية والصحة، ودواري العين والحرية، مما زاد من التوتر في المدينة وأربك حركة المواطنين.

وفي تصعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت، حيث قامت بمداهمة عدة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين، إضافة إلى الاعتداء على بعضهم.

تأتي هذه الاقتحامات لقوات الاحتلال ضمن سلسلة من عمليات التصعيد في مدن وبلدات الضفة الغربية، في ظل استمرار عمليات الاعتقال والاعتداءات المختلفة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قنابل صوت فلسطين اقتحام مدينة سلفيت