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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مركز المصالحة الروسي: عبور أكثر من 4 آلاف شخص من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، أوليج إيجناسيوك، أمس الثلاثاء، إن أكثر من 4300 شخص دخلوا الأراضي السورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" اليوم، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر 4315 شخصًا الحدود السورية من لبنان عبر حواجز العريضة والجواسية والدبوسية وجسر قمر وجديدة يابوس".

وأشار إيجناسيوك إلى أن "مركز المصالحة الروسي نفذ عملية إنسانية في مخيم تل عودة بمحافظة الحسكة ووزع 2.9 طن من المواد الغذائية على سكانها".

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