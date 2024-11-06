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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. توقيف رجل أطلق تهديدات ضد الديمقراطيين في ولاية ميشيجان

الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
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أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على أحد سكان مدينة جاكسون في ولاية ميشيجان الأمريكية لإطلاقه تهديدات ضد الحزب الديمقراطي.

ويشار إلى أن المواطن المدعو كلاي بيرس، والبالغ 46 سنة من العمر، اتهم بإطلاق تهديدات للجنة الأعمال السياسية المحلية التابعة للحزب الديمقراطي.

وحسبما نقلت صحيفة "ديترويت نيوز"، وجه رسالة الكترونية تضمنت التهديدات إلى اللجنة المذكورة، وانتقد فيها أيضا المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، واصفا اياها بـ "الشيوعية" ومعتبرا أنها لا تستحق المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي وقت سابق كانت الأجهزة الأمنية الأمريكية قد ألقت القبض على رجل كان يهدد بإطلاق النار على أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حال فوزه في الانتخابات، وذلك في الولاية ذاتها.

الانتخابات الأمريكية 2024 رجل أطلق تهديدات الديمقراطيين ولاية ميشيجان الأمريكية