طرده من الشقة.. اعترافات المتهم بقتل سائق والتعدي على شقيقه بالجيزة

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل سائق ومحاولة ذبح شقيقه بمنطقة بولاق الدكرور، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل الضحية بسلاح أبيض، بسبب قضية طرد من الشقة.

وأمام النيابة اعترف المتهم بارتكابه الجريمة مبررًا أن المجني عليه أقام قضية طرد ضده بالعقار ملك الضحية، ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه محدثا إصابته وكذا طعن شقيقه المصاب.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد المحدد، والتصريح بدفن المتوفي بعد توقيع الصفة التشريحية للجثمان، وكذا الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومتوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين العثور علي جثة سائق به آثار طعنات نافذة وكذا العثور على شقيقه مصابا بطعنة في الرقبة.

بعمل التحريات تبين أن المجني عليه أقام قضية طرد ضد موظف بالعقار ملكه ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه محدثا إصابته، وكذا طعن شقيقه المصاب، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.