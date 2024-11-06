أحمد عبدالله: المنتدى الحضري العالمي يعزز رؤية مصر المستقبلية ويعكس دور القاهرة الريادي

أكد أحمد عبد الله، عضو مجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أن استضافة للنسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، شهادة ثقة ونجاح للدولة المصرية، تعزز من مكانة مصر وإمكانياتها العمرانية العريقة ورؤيتها المستقبلية للتنمية الحضارية، كما يعكس هذا الحدث دور القاهرة الريادي والاستراتيجي على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام.

وقال أحمد عبد الله، خلال مداخلة على قناة الحدث، على هامش مشاركته في المنتدى الحضري العالمي، إن استضافة مصر للمنتدى الحضري جاءت بعد التطور الاستثنائي الذي قامت به مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة، مؤكدا أن المنتدى يعد فرصة حقيقية لتصدير العقار المصري للخارج في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها مصر.



ولفت إلى أن المنتدى فرصة لنقل التجربة المصرية لكل دول العالم وخاصة للدول الإفريقية، وتصدير العقار، وفتح مجال لكل الشركات المصرية لما لها من خبرات متراكمة فيما يخص التقنيات الفنية من حيث حجم المعدات، مؤكدا اهتمام مصر بإعداد استراتيجية وطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام.

كما شدد على أن المنتدى فرصة حقيقية لتبادل الخبرات مع مختلف شركاء التنمية ومع كل الجهات المشاركة به، حيث تجاوز عدد مسجلي الحضور الـ30 ألف مسجل وأكثر من 182 دولة بخلاف 72 وزيرا مشاركا، بجانب كافة المشاركين على كافة المستويات.

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة وتطوير المرافق والبنية التحتية، والتي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين، وعززت من صورة مصر الحضرية كوجهة أساسية للسائحين ومقصد للرقي والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.