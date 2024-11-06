بوروسيا دورتموند يفوز على شتورم جراتس بشق الأنفس

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مساء الثلاثاء، فوزًا صعبًا على ضيفه شتورم جراتس النمساوي بهدف للا شيء، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فرض شتورم جراتس التعادل السلبي على بوروسيا دورتموند في أول 45 دقيقة من اللقاء.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد شتورم جراتس

وفي الشوط الثاني، كثف بوروسيا دورتموند من محاولاته الهجومية على مرمى ضيفه النمساوي، حتى جاءت الدقيقة 85، التي شهدت تسجيل دونيل مالين هدف فوز أسود الفيستفاليا بالنقاط الثلاثة.

وكان بوروسيا دورتموند حقق فوزًا صعبًا أيضًا على لايبزيج في الدوري الألماني بهدفين مقابل هدف، بعدما ودع منافسات بطولة كأس ألمانيا بالخسارة من فولفسبورج، وقبل أن يفوز على شتورم جراتس بشق الأنفس.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد بوروسيا دورتموند إلى 9 نقاط، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد شتورم جراتس بلا نقاط في المركز الـ32.