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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق شقة سكنية في حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شب حريق في شقة سكنية بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث وتمت عملية السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة - مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة حلوان.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وتمت أعمال السيطرة على الحريق وإخماده. 

وتستمع قوات الأمن لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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