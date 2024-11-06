الانتخابات الأمريكية 2024.. توقعات بفوز الجمهوريين بأغلبية واضحة في مجلس الشيوخ

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن الجمهوريين يتمتعون بفرصة كبيرة للغاية للفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.

وأوضحت "إيه بي سي نيوز": "وفقا لتوقعاتنا، فإن فرص سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ هي من 92 إلى 100، وهناك سيناريوهات يفوزون فيها بـ 51 مقعدا أو أكثر، أو ربما 50 مقعدا".

وانطلقت أمس الثلاثاء الانتخابات الأمريكية بعد شهور من تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لمحاولتي اغتيال وانسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من السباق، لتصبح نائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية.

ويدلي عشرات الملايين من الأمريكيين، بأصواتهم بعد أن اقترع العديد من المواطنين باكرا في انتخابات حاسمة، لاختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

ووافق قاض في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على طلب تمديد فترة التصويت بعد تلقي شكوى بشأن عطل فني حال دون مسح بطاقات الاقتراع للناخبين.