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الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 متهمين بسرقة أعمدة الإنارة بالطريق الإقليمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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باشرت نيابة جنوب الجيزة، تحقيقاتها مع 3 أشخاص متهمين بسرقة أعمدة الإنارة أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

سرقة أعمدة الإنارة بالطريق الإقليمي 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أعمدة الإنارة أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وتبين أنهم (سائق- وعاطلين) جرى اقتيادهم إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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