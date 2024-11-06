مظاهرات غاضبة في تل أبيب بعد إقالة وزير الدفاع

خرج الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى في البلاد احتجاجًا على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب قناة "أي 24" الإسرائيلية، فقد أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب بين المواطنين، الذين اعتبروا الإقالة تعبيرًا عن تصاعد التوترات السياسية والخلافات بين نتنياهو وجالانت، خاصةً في ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وكانت الإقالة قد جاءت بعد فترة من التوترات بين الوزير ورئيس الحكومة حول قضايا استراتيجية تخص الوضع الأمني في غزة ولبنان.