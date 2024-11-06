الجبلاية تفتح تحقيقًا لمعرفة المسؤول عن تسريب التسجيل الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن فتح تحقيق لمعرفة المسؤول عن تسريب التسجيل الصوتي الخاص محمد عادل وميدو سلامة أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي أقيمت فى الأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وأضاف «علام» أن ظهور التسجيل الصوتي لمحادثة الحكمين على إحدى القنوات الفضائية مساء الثلاثاء، شيء جديد على منظومة التحكيم المصرية.

ومن ناحية أخرى واصل منتخب الشباب تدريباته اليوم بملعب الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار معسكره المفتوح؛ استعدادا للقاء تنزانيا وديا الأربعاء، ضمن برنامج إعداده المضغوط لخوض دورة شمال أفريقيا من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، وهى البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب، ويشارك فى التصفيات الإفريقية منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وكان منتخب الشباب قد بدأ منذ أربعة أيام معسكره تحت قيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي واستمر فى التدريبات اليومية المقرر أن يختتمها الثلاثاء استعدادا لودية الأربعاء، وهى التجربة الأولى التى يخوضها المنتخب تحت قيادة ميكالي الذى تولى المهمة منذ أسابيع ولم يؤدى معه المنتخب سوي معسكر واحد قيل البدء فى المعسكر الجاري.

وشهد تدريبات اليوم الكابتن إسلام الشاطر مدير المنتخب فى أول ايامه عقب إعلان تعيينه وعقد ميكالي اجتماعا مغلقا مع الشاطر وجهازه المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم للترتيب للفترة المقبلة والتى تعتبر كبير للمنتخب خاصة وأن تصفيات أفريقيا محطة مهمة فى بناء هذا الجيل.

كما شهد التدريبات الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف المدير الفني والذى حرص على تحية ميكالي والإشادة به وبالشكل الرائع الذي بدا عليه مع المنتخب الأوليمبي السابق وحصوله على المركز الرابع فى أولمبياد باريس.