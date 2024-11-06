التعادل السابع.. يوفنتوس يتعثر أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

تعثر فريق يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه ليل الفرنسي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب استاد بيير موروي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم ليل على يوفنتوس بهدف للا شيء، سجله المتألق في الفترة الأخيرة، المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 27.

مباراة يوفنتوس ضد ليل

وفي الشوط الثاني، حاول يوفنتوس أكثر من مرة لتعديل النتيجة، حتى استطاع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ويحمل تعادل يوفنتوس أمام ليل، التعادل السابع لفريق السيدة العجوز منذ بداية الموسم الحالي في مختلف المسابقات ما بين الإيجاب والسلب، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد تياجو موتا.

وبتلك النتيجة، أصبح رصيد يوفنتوس 7 نقاط، يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما حل ليل في المركز الثاني عشر وفي رصيده 7 نقاط أيضًا.