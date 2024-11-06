مسئول عسكري كويتي يشيد بالعلاقات المشتركة مع إيطاليا

أشاد قائد القوات الجوية الكويتية العميد الركن طيار محمد الحمدان بعمق علاقات بلاده مع إيطاليا لاسيما في مجال التعاون العسكري.

ووصف العميد الركن طيار محمد الحمدان - في تصريح له على هامش احتفال السفارة الإيطالية لدى الكويت، مساء أمس الثلاثاء، بيوم الوحدة والقوات العسكرية الإيطالي بحضور وكيل وزارة الدفاع الكويتية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الكويت - التعاون العسكري المشترك لاسيما في مجال الطيران بـالشراكة والتعاون اللا نهائي إذ يشمل التدريب المشترك على المعدات والتقنيات العسكرية الجوية إلى جانب الدورات المتبادلة في مختلف المجالات ذات الصلة.

وأضاف أن التعاون المشترك يشمل أيضا الحروب الإلكترونية وسبل التصدي لها إضافة إلى العديد من المجالات العسكرية التي من شأنها رفع جاهزية القوتين الكويتية والإيطالية للتصدي لأي تهديد أمني.

من جانبه، قال الملحق العسكري في سفارة إيطاليا لدى دولة الكويت العقيد ميكيلي ريجا، إن بلاده والكويت يتشاركان القيم والسعي الدائم وراء السلام فيما تتسم العلاقة المشتركة بالاحترام المتبادل والالتزام بأن يعم الأمن والاستقرار المنطقة.

وبشأن التعاون بين البلدين في المجال العسكري أكد الملحق الإيطالي أن التعاون العسكري بات حجر أساس للشراكة.