مانشستر سيتي يواصل الانهيار بهزيمة مفاجئة من سبورتنج لشبونة

واصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الانهيار في الفترة الأخيرة، بهزيمة مفاجئة من سبورتنج لشبونة البرتغالي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب خوسيه ألفالادي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث افتتح فيل فودين نجم مانشستر سيتي، التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك فيكتور جيوكيريس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، فاجئ أراوجو الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 46، قبل أن يضيف جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء إهدار الهداف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 69، قبل أن يعود جيوكيريس ويسجل رابع الأهداف من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 80 ويحرز الهاتريك.

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وتشهد الفترة الحالية انهيار في نتائج مانشستر سيتي، حيث خسر أمام توتنهام منذ أيام، وودع بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، كما هُزم السبت الماضي من بورنموث بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر من سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-1، تحت قيادة المدرب روبن أموريم، الذي سيقود مانشستر يونايتد الجار اللدود للسيتي بداية من 11 نوفمبر الجاري.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 7 نقاط، في المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما قفز سبورتنج لشبونة إلى وصافة الترتيب مؤقتًا برصيد 10 نقاط.