الانتخابات الأمريكية 2024.. تمديد ساعات التصويت في عدد من مراكز الاقتراع بولايتين حاسمتين

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، بتمديد ساعات التصويت في ولايات حاسمة.

وأفاد الشبكة الأمريكية بأن قاض في مقاطعة كوب بولاية جورجيا أمر بإبقاء مركزين للاقتراع في مارييتا وكيل مفتوحين حتى الساعة 7:20 مساء بالتوقيت الشرقي بعد أن تأخر فتح هذين الموقعين في وقت سابق من صباح الثلاثاء.

وبالإضافة إلى ذلك، أمر قاض في ولاية بنسلفانيا بتمديد ساعات مراكز الاقتراع في منطقة لافلين حتى الساعة 9:30 مساء بعد فتح صناديق الاقتراع متأخرا وعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في وقت سابق.

وذكرت محطة الأخبار المحلية "WNEP" أن قاضي الانتخابات لم يكن حاضرا في موقع لافلين عندما كان من المفترض أن تفتح صناديق الاقتراع في الساعة 7:30 صباحا، ولم يتم الإدلاء بالأصوات الأولى حتى الساعة 8:30 صباحا.

وقال بعض الناخبين إنهم انتظروا في الطابور لمدة ساعتين تقريبا قبل أن يتمكنوا من التصويت.

وتعد كل من جورجيا وبنسلفانيا ولايتين رئيسيتين في ساحة المعركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتعتبران من الولايات التي يجب الفوز بها من قبل حملتي الرئيس السابق ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس على التوالي.

وفي وقت سابق وافق قاض في ولاية بنسلفانيا على التماس لتمديد ساعات التصويت حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت الشرقي بعد أن منع "عطل" الناخبين في مقاطعة كامبريا من مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم.

وأكد مسؤولو الانتخابات أنه لن يتم رفض أي شخص يرغب في الإدلاء بأصواته وأن جميع الأصوات سيتم احتسابها.

وحث رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية مايكل واتلي الناخبين على البقاء في الطوابير والإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن التأخير.

وقال رون ريباك محامي المقاطعة في بيان: "علمت لجنة انتخابات مقاطعة كامبريا في وقت مبكر من صباح اليوم أن عطلا في برنامج نظام التصويت الإلكتروني بالمقاطعة منع الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم.. ولا ينبغي أن يثني هذا الخلل الناخبين عن التصويت في دوائرهم الانتخابية".

وأضاف ريباك "سيتم قبول جميع بطاقات الاقتراع المكتملة وتأمينها وفرزها من قبل مجلس الانتخابات.. يمتلك مجلس انتخابات المقاطعة آلة تصويت سريعة في مواقع الدوائر الانتخابية لمواصلة السماح بالتصويت إلكترونيا، مع السماح بالاقتراع اليدوي".

وتوجه الأمريكيون صباح الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد، حيث سيتقلد الفائز رئاسة البلاد لعهدة من أربع سنوات.

وافتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو حيث يصوت ملايين الناخبين الأمريكيين لاختيار الرئيس السابع والأربعين بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

أشارت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن يشارك 150 مليون مواطن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.