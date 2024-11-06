بسبب العدوان الهمجي الإسرائيلي.. العراق يحذر من آثار وخيمة على سوق العمل في الشرق الأوسط

حذر وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، من آثار العدوان الهمجي للكيان الإسرائيلي في لبنان وفلسطين وسوريا على الشركاء الاجتماعيين وسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال كلمة للأسدي، على هامش أعمال الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، حيث قال: إٌن "العراق يؤيد خطة المنظمة الخاصة بالاستجابة لحالة الطوارئ في لبنان الذي يبين الأثر التدميري الواضح لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على حياة الناس، وتسببهِ في نزوح عدد كبير من المدنيين اللبنانيين".

وعبر عن دعم العراق لهذه الخطة التي من شأنها تمهيد الطريق لتعافي لبنان من خلال الاعتماد على مشاريع منظمة العمل الدولية الجارية في لبنان بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية والهيئات المكونة للمنظمة الدولية.

وأشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى إلى "استعداد الحكومة العراقية علي استعداد تقديم الدعم المطلوب للمكتب الإقليمي للدول العربية وفريق الدعم التقني لإنجاح المهام الموكلة إليهما".