الانتخابات الأمريكية 2024.. ماسك يتهم "جوجل" بالتحيز في الانتخابات الأمريكية الحالية

اتهم رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شركة "جوجل" بإساءة استخدام مركزها، والتحيز لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية الحالية.

وأشار ماسك في منشور على حسابه بمنصة "إكس" إلى "النتائج المتحيزة أثناء البحث في جوجل عن مكان التصويت".

وفي مقطع فيديو كشف ماسك عن عدم ظهور للمستخدمين مكان التصويت لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ولكن يسمح جوجل للمستخدمين بالعثور على أقرب مركز اقتراع إذا بحث المستخدم عن هاريس.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أظهرت عمليات البحث على "جوجل" عن "أين يمكنني التصويت لهاريس؟" خريطة "أين أصوت" التي تتيح للمستخدمين إدخال عنوان الشارع للعثور على موقع الاقتراع الخاص بهم. ومع ذلك، فإن البحث على جوجل عن "أين يمكنني التصويت لترامب؟" لم يُظهر خريطة مماثلة.

وقالت شركة جوجل إن "هناك تفسيرا لسبب اختلاف عمليات البحث حول مكان التصويت لكل مرشح".

وأوضحت: "أظهرت لوحة أين أصوت لبعض عمليات البحث المحددة عن المرشحة هاريس لأن هناك أيضا اسم مقاطعة هاريس في تكساس، كما أدى البحث عن أين يمكنني التصويت لفانس إلى تشغيل لوحة الخريطة بسبب مقاطعة فانس، نورث كارولينا".

وردت الشركة على منشور إيلون ماسك الذي يسلط الضوء على المشكلة، وقالت إن "الإصلاح قادم" وأشارت إلى أن "قلة قليلة من الناس يبحثون بالفعل عن أماكن التصويت بهذه الطريقة". ورد ماسك: "شكرا على التوضيح".

وانطلقت أمس الثلاثاء الانتخابات الأمريكية بعد شهور من تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لمحاولتي اغتيال وانسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من السباق، لتصبح نائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية.

وأظهرت أول نتيجة اقتراع للانتخابات الرئاسية، تم الإعلان عنها في بلدة ديكسفيل نوتش بولاية نيو هامبشاير، تعادل كلا المرشحين حيث تقاسم الاثنان الأصوات الستة للبلدة الصغيرة.

Are others seeing this too? https://t.co/mlwRY08hgo — Elon Musk (@elonmusk) November 5، 2024