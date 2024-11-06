انتقام موراتا يمنح ميلان انتصارًا على ريال مدريد في البرنابيو

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني هزيمة قاسية من ضيفه ميلان الإيطالي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ميلان على ريال مدريد في الشوط الأول بنتيجة 2-1، على ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة، التي رفعت لافتة تضامنًا مع ضحايا فالنسيا الذين لقوا مصرعهم بسبب إعصار دانا.

مباراة ريال مدريد ضد ميلان

باغت الروسونيري الملكي بهدف أول في الدقيقة 12 عن طريق مالك ثياو، بتمريرة من كريستيان بوليسيتش.

ونجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وأحبط ألفارو موراتا عودة ريال مدريد في النتيجة، بهدف ثان لفريق ميلان في الدقيقة 39، ليسجل في مرمى فريقه القديم.

وفي الشوط الثاني، ضغط الريال بقوة على مرمى ميلان، بعدما أجرى أنشيلوتي تغييرين، لكن دون جدوى.

وقلص تيجاني ريندرز من فرص عودة أصحاب الأرض إلى اللقاء، بهدف ثالث في الدقيقة 73، قبل أن يلغي الحكم هدفًا للمدافع أنطونيو روديجير في الدقيقة 84.

وأصبح موراتا عقدة لفريق ريال مدريد، في مختلف المسابقات، بعدما رحل عن البرنابيو في أكثر من مرة.

وبحسب شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات، فإن ألفارو موراتا سجل 7 أهداف في 13 مباراة ضد ريال مدريد في جميع البطولات، وهو الخصم المفضل للاعب الإسباني طوال مسيرته.

وكان ألفارو موراتا أحد لاعبي ريال مدريد السابقين، وسبق له اللعب بألوان يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وتشيلسي، ونجح في هز شباك الملكي بقمصان الأتلتي واليوفي.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما قفز ميلان إلى المركز الـ18 بـ6 نقاط.