الانتخابات الأمريكية 2024.. تمديد فترة التصويت في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بعد عطل فني

وافق قاض في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على طلب تمديد فترة التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد تلقي شكوى بشأن عطل فني حال دون مسح بطاقات الاقتراع للناخبين.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن العطل الفني في البرمجيات الالكترونية لمسح بطاقات الاقتراع تم رصده في مقاطعة كامبريا بولاية بنسلفانيا، يوم الثلاثاء.

وتم تمديد وقت التصويت ساعتين، حتى الساعة العاشرة مساء، حسب التوقيت المحلي.

وأكدت السلطات المحلية أن العطل الفني لن يؤدي إلى منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وأن كل صوت سيتم فرزه واحتسابه.

وأفادت إدارة الولاية أنها تعمل مع المسؤولين المحليين في المقاطعة المذكورة على معالجة الخلل ومتابعة التصويت.

وتجدر الإشارة إلى أن بنسلفانيا تعتبر إحدى الولايات المتأرجحة التي من المتوقع أن تؤثر نتائج التصويت فيها كثيرا على نتائج الانتخابات بشكل عام.

وتشهد الولايات المتحدة انتخابات الرئاسة، حيث تتنافس على المنصب نائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس السابق، مرشح الجمهوريين دونالد ترامب.