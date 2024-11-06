خلال جولة تفقدية.. وكيل صحة الشرقية يقيل مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المسائي المفاجئ على مستشفى منيا القمح المركزي، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

تفقد وكيل الوزارة بعض الأقسام الطبية، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وأثناء مروره على قسم الاستقبال والطوارئ، وتلاحظ وجود تكدس من المرضى وذويهم داخل غرف الملاحظة بالاستقبال، وعدم تواجد طبيب الباطنة العامة، وقام وكيل الوزارة ووكيل المديرية بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالقسم، كما تلاحظ شراء أحد المرافقين لإحدى المستلزمات الطبية، رغم تواجد هذا الصنف بالمستشفى.

وعلى الفور قرر الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة إعفاء مدير المستشفى من مهام منصبه، وكذلك إعفاء رئيس قسم الاستقبال والطوارئ، لضعف الإشراف، كما تم استدعاء وكيل المستشفى ورئيس قسم الباطنة أثناء المرور، وإحالة الطبيب المتغيب للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية هذا بالإضافة إلى إعادة توزيعه خارج المستشفى حسب حاجة العمل من خلال الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية.

وكيل صحة الشرقية يقيل مدير مستشفى منيا القمح

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