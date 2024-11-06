بـ2 «أسيست».. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح باير ليفركوزن والعلامة الكاملة

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح ضيفه باير ليفركوزن الألماني برباعية نظيفة، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام باير ليفركوزن، ولعب المباراة كاملة، وصنع خلالها هدفين.

مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولة لاعبي ليفربول مجاراة الضيوف، لكن تفاجئ رفاق صلاح باستحواذ متبادل من كتيبة المدرب تشابي ألونسو.

وفي الشوط الثاني، افتتح التسجيل، الكولومبي لويس دياز بهدف أول في الدقيقة 61، بعد تمريرة مميزة من كورتيس جونز، نجح جناح منتخب كولومبيا وفي وضع الكرة فوق الحارس بطريقة رائعة.

وتمكن محمد صلاح من صناعة الهدف الثاني بقدمه اليمنى، وذلك لزميله الهولندي كودي كاجبو الذي تعامل مع الكرة برأسه في الدقيقة 63، لتسكن شباك باير ليفركوزن ويعزز ليفربول تقدمه بهذا الهدف.

كما قدم محمد صلاح تمريرة حاسمة أخرى لزميله لويس دياز في الدقيقة 83، الذي استلم عرضية الفرعون المصري مسددًا الكرة بقوة في شباك ليفركوزن.

وفي الدقيقة 90+2، اختتم لويس دياز الرباعية، وسجل هدفه الثالث في المباراة (هاتريك)، ليواصل تألقه هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، استمر ليفربول بقيادة محمد صلاح في تحقيق العلامة الكاملة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بعدما فاز في 4 مباريات.

وتصدر ليفربول جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.