شاهد.. محمد صلاح يصنع هدفين في مباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن

صنع النجم المصري محمد صلاح هدفين في مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي ضد باير ليفركوزن الألماني، المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام باير ليفركوزن، وصنع الهدف الثاني للريدز، بعد دقائق معدودة من إهداره هدف أمام الحارس هراديكي.

كما عاد وقدم تمريرة حاسمة ليبصم على الهدف الثالث لفريق ليفربول، الذي يتقدم على باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولة لاعبي ليفربول مجاراة الضيوف، لكن تفاجئ رفاق صلاح باستحواذ متبادل من كتيبة المدرب تشابي ألونسو.

افتتح التسجيل، الكولومبي لويس دياز بهدف أول في الدقيقى 61، بعد تمريرة مميزة من كورتيس جونز، نجح جناح منتخب كولومبيا وفي وضع الكرة فوق الحارس بطريقة رائعة.

وتمكن صلاح من صناعة الهدف الثاني بقدمه اليمني، وذلك لزميله الهولندي كودي كاجبو الذي تعامل مع الكرة برأسه في الدقيقة 63، لتسكن شباك باير ليفركوزن ويعزز ليفربول تقدمه بهذا الهدف.

وقدم محمد صلاح تمريرة حاسمة لزميله لويس دياز في الدقيقة 83، الذي استلم عرضية الفرعون المصري مسددًا الكرة بقوة في شباك ليفركوزن.

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن أستون فيلا المتصدر، بينما يأتي باير ليفركوزن في المرتبة السادسة بـ7 نقاط.

هدفان من صناعة محمد صلاح

خاكبو يسجل الهدف الثاني للريدز من رأسية متقنة 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/oiMfS8Xlcu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2024