مدير «المواجهة والتجوال»: مسئولية وطنية لبناء الجمهورية الجديدة من خلال القوى الناعمة

قال المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن مسرح المواجهة والتجوال مشروع ضخم، وكل الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تضافرت من أجل نجاحه.

وأضاف «الشرقاوي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن هناك عدة صعوبات تواجهنا بداية من كيفية إعداد جدول كل مرحلة، وتغطية كافة محافظات جمهورية مصر العربية بكل قراها ونجوعها، والتنسيق مع مختلف الجهات، والخطابات، وإقناع الجهات المشتركة بأهمية المشروع، والاجتماعات التي تستغرق أكثر من 50 اجتماع لتنفيذ المشروع، وأيضا الصعوبة في الانتقالات اليومية بين المحافظات وبعضها، وبناء المسرح وتقنياته والاستعداد لتقديم العروض، متابعة الجمهور مع الجهات المعاونة، صعوبات كثيرة، لكن كله من أجل هذه البلد الحبيبة مصر، وأهمية القوى الناعمة ومدى تأثيرها في عقل ووجدان الشعب المصري،

وأكد أن الجمهورية الجديدة لن تقوم إلا على أكتاف المثقفين والمبدعين، الذين يمثلون رأس الحربة للدفاع عن الهوية الوطنية للدولة وترسيخ مبدأها.